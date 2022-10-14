Монгольский мальчик стал капитаном известного австрийского детского футбольного клуба

Тамир Тэнгис

CentralAsia (MNG) - Тамир Тэнгис, монгольский мальчик, играет в самом известном австрийском футбольном клубе SK Rapid Wien. Когда ему было 7 лет, он впервые присоединился к монгольскому футбольному клубу «Дэрэн», а вскоре принял участие в своем первом международном соревновании в Бурятии, Россия. В 2019 году их семья переехала в Австрию, и Тамир сдал экзамен в клубе «SK Rapid Wien» и клуб принял его.

Сейчас ему 10 лет, он играет в юношеских командах клуба U10 и U11 и добился успехов, участвуя во многих внутренних австрийских соревнованиях, а также в Германии и Польше. Как сообщается на странице клуба «Дэрэн» в Facebook, количество голов, забитых Тамиром, превысило 40, и сегодня он играет в качестве капитана команды.

Его команда успешно участвовала в международных юношеских футбольных турнирах, проходивших в Германии и Польше, а в турнирах участвовали команды академий Bayern Munich, Bayern Leverkusen, Dinamo Zagreb, Porto, Juventus, Barca и Stoke City.

SK Rapid Wien, основанный в 1898 году, известен как столичный клуб Вены. В прошлом клуб 32 раза выигрывал чемпионат страны и 14 раз кубок страны. Уго Марадона, младший брат легендарного Диего Марадоны, выступал за команду в 1990 году. SK Rapid Wien занимает 98-е место в рейтинге Европейского футбольного союза (УЕФА).

Sportklub Rapid Wien — австрийский профессиональный футбольный клуб из Вены. Основан в 1898 году. Является самым титулованным клубом страны. На счету столичной команды 32 победы в первенстве Австрии, 14 побед в национальном кубке, 2 победы в кубке Митропы. Клуб был основан в 1898 году как Erster Wiener Arbeiter-Fußball-Club (с нем. — «Первый венский рабочий футбольный клуб»). Команда играла в красно-синих цветах. 8 января 1899 года клуб получил новое название — Sportklub Rapid Wien, а в 1904 году сменил цвета на бело-зелёные, сохранив первоначальную расцветку для выездных матчей.

В 2015 году юношеская команда «Рапида» стала победителем третьего международного детского форума «Футбол для дружбы», организованного компанией Газпром. В финальной игре, проведённой в Берлине, «Рапид» выиграл у швейцарского «клуба Цюрих» со счётом 5:2.

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