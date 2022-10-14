З. Ирээдуй выиграл соревнование «Силач», трижды подняв 2,5-тонный автомобиль Land Cruiser 300. Видео

CentralAsia (MNG) - Соревнования «Monkhada Strongman-2022» были организованы совместно с Монгольской ассоциацией пауэрлифтинга и компанией «Мөнххада». Всего в этом турнире соревновались 12 силач в трех категориях. По общему итогу соревнований победу одержал спортсмен Багануурского района З. Ирээдуй, за нем следовали Ц. Батзориг из аймака Орхон и П. Ууганбаатар из Улан-Батора.

Когда спортсмены соревновались в первом испытании, П. Ууганбаатар победил, подняв 1,4-тонный «RAV-4» 25 раз, что стало особым достижением.

А вот во второй категории соревнований, подняв автомобиль Land Cruiser 300 массой 2,5 тонны, это сделал только один спортсмен, З. Ирээдуй. Он трижды поднимал Land Cruiser 300 с земли.

Тем не менее, Ц. Батзориг выиграл соревнование по перетягиванию автомобиля «РАВ-4», стоящего на специально отведенной рампе. Также было проведено соревнование по протаскиванию грузовика, груженного автомобилем Land Cruiser 300, на 30 метров, победителем в гонке стала спортсмен из аймака Орхон, Ц. Батзориг. Он единственный спортсмен, который протащил 6-тонный автомобиль (Land Cruiser 300, загруженный на грузовик) на 30 метров.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения