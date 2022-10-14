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Индия восстановила 108 томов священного сутра монгольских Ганжуур

CentralAsia (MNG) -  Индия восстановила 108 томов священных монгольских Ганжуур (буддийских текстов) и разослала их в 50 буддийских монастырей и учебных заведений.

Священные тексты, Ганжуурско-буддийские канонические тексты, означающие краткие учения или слова Господа Будды, являются важной частью буддизма в Монголии, которой поклоняются в монастырях.

Ганжуур— первая часть монгольского буддийского канона — собрания буддийских текстов, переведенных с санскрита, пали, пракритов, китайского и других языков и восходящих к Будде Шакьямуни, его ученикам и комментаторской традиции (которой посвящена вторая часть канона — Данжуур). Эти издания различаются количеством томов (92, 100, 108), текстами и цветом издания (золотой, красный, чёрный).

Название Ганжуур в российскую буддологию пришло через монгольский язык и используется традиционно с XIX века.

Правительства обеих стран недавно провели церемонию в знаменитом монастыре Гандантэгчинлен в Монголии в присутствии официальных лиц как из Индии, так и из Монголии, на которой присутствовали главный буддийский гуру Науан Хан Хамбо-лама из Тибета и главный религиозный гуру Линг Ринпоче в Монголии, представители из 50 учреждений и более 500 буддийских монахов.

Кроме того, обе стороны планируют опубликовать первый официальный современный санскритско-монгольский словарь.

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