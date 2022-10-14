Добровольцы Корпуса мира США вернулись в Монголию

CentralAsia (MNG) - 13 октября госсекретарь МИД Анхбаяр Нямдорж принял временного поверенного в делах посольства США Мейту Ференса и странового директора Корпуса мира США Кима Мансарая.

В ходе встречи американская сторона поблагодарила монгольскую сторону за постоянную поддержку деятельности Корпуса мира в Монголии, а волонтеры Корпуса мира, вернувшиеся на родину из-за пандемии COVID-19, 18 октября возвращаются в Монголию и сообщили, что возобновляют свою деятельность.

Первая группа волонтеров будет состоять из 27 человек, и в основном они будут работать в направлении обучения английскому языку и социального развития.

В 2021 году исполняется 30 лет со дня начала операций Корпуса мира США в Монголии и прибытия первых добровольцев.На сегодняшний день более 1400 добровольцев Корпуса мира работали в более чем 150 сомонах 21 аймаков Монголии, помогая социальному развитию монголов, особенно английский, внес ценный вклад в языковое образование.

Корпус мира (Peace Corps) — независимое федеральное агентство правительства США.

Учреждён 1 марта 1961 года, учреждение одобрено Конгрессом США 22 сентября 1961 года принятием Закона о Корпусе мира (Peace Corps Act, Public Law 87-293). Гуманитарная организация, отправляющая добровольцев в бедствующие страны для оказания помощи.

Согласно закону, цель Корпуса мира состоит в том, чтобы:

Продвигать мир во всём мире и дружбу при посредстве Корпуса мира, который должен направлять в заинтересованные страны и территории мужчин и женщин из Соединённых Штатов, имеющих необходимую квалификацию для службы за рубежом и готовых служить, при необходимости, в тяжелых условиях, чтобы помочь людям этих стран и территорий обеспечить их потребность в обученном персонале.

Программа корпуса официально предусматривает три задачи:

помогать людям заинтересованных стран и территорий в удовлетворении их потребности в обученном персонале;

помогать продвигать лучшее понимание американцев со стороны наций, которым оказываются услуги (Корпуса мира);

помогать продвигать лучшее понимание других наций со стороны американцев.

С 1960 года в Корпусе мира добровольцами отслужили не менее 190 000 человек.

Корпус мира направляет добровольцев в более чем 70 стран, чтобы сотрудничать с правительственными учреждениями, школами, некоммерческими организациями, неправительственными организациями и предпринимателями в сферах образования, предпринимательства, информационных технологий, сельского хозяйства и экологии.

Первоначально Корпус мира объявляет о своей доступности иностранным правительствам. Затем эти правительства определяют территории, в которых может осуществляться деятельность Корпуса. Затем Корпус сверяет поставленные задачи со своими кадровыми возможностями и направляет добровольцев, обладающих нужными навыками, в те страны, которые ранее направили запросы.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения