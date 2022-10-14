Состоялась первая консульская консультация между МИД Монголии и Японии

CentralAsia (MNG) - Первая консульская консультация между министерствами иностранных дел Монголии и Японии состоялась 13 октября 2022 года в режиме онлайн. Консульское совещание проходило под председательством директора консульского департамента МИД Монголии Б.Болд, с японской стороны – начальника консульского департамента МИД Японии Андо Тосихидэ.

В ходе консультационной встречи стороны обменялись подробными мнениями по таким вопросам, как деятельность в условиях пандемии коронавируса, облегчение условий передвижения граждан, защита законных прав граждан обеих сторон, сотрудничество в сфере правового и социального обеспечения.

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