экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Белоруссии ввели режим контртеррористической операции
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  В Белоруссии ввели режим контртеррористической операции (КТО) из-за информации о планируемых провокациях некоторых «сопредельных государств», заявил глава белорусского МИД Владимир Макей. Кто конкретно планирует провокации, он не уточнил. Также неизвестно, на какой срок ввели режим КТО.

В интервью «Известиям» Макей рассказал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко «провел ряд совещаний с силовыми структурами», после чего был введен режим КТО. Когда именно это произошло, он не сообщил. Министр утверждает, что планировались провокации, «связанные чуть ли не с захватом отдельных участков» белорусской территории.

«К сожалению, мир стал таким непредсказуемым, что мы не можем никому верить. Поэтому мы должны заботиться о своей собственной безопасности, исходить из того, что, как сказал президент Белоруссии, мы должны защитить своих людей и сделать так, чтобы ни на один метр нашей земли не ступила нога оккупанта»,— сказал Владимир Макей.

Александр Лукашенко 10 октября заявил, что несколько дней назад поручил Комитету госбезопасности (КГБ) провести «необходимые мероприятия контртеррористического характера». Он утверждает, что власти Украины «не просто обсуждают, а планируют нанесение ударов» по Белоруссии. Якобы в Польше, Литве и Украине уже «ведется подготовка боевиков для проведения терактов» в Белоруссии.

В тот же день Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия договорились о развертывании региональной группировки войск. По его словам, в Белоруссии разместят «не одну тысячу» российских военных. Кремль деталей не привел. НАТО призвало Александра Лукашенко не вовлекать Белоруссию в конфликт в Украине. КГБ ждет перелома в военной операции в ноябре-феврале.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.

Новости по теме:

print
  • Мирзиёев предложил урегулировать ситуацию в Афганистане, чтобы страна не превратилась в «террористический хаб»
  • Индия восстановила 108 томов священного сутра монгольских Ганжуур
  • Украинские войска отбили атаки войск РФ в районах Бахмутского, Озаряновки, Иванграда, Бахмута и Марьинки, – Генштаб ВС Украины


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com