В Белоруссии ввели режим контртеррористической операции

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CentralAsia (CA) - В Белоруссии ввели режим контртеррористической операции (КТО) из-за информации о планируемых провокациях некоторых «сопредельных государств», заявил глава белорусского МИД Владимир Макей. Кто конкретно планирует провокации, он не уточнил. Также неизвестно, на какой срок ввели режим КТО.

В интервью «Известиям» Макей рассказал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко «провел ряд совещаний с силовыми структурами», после чего был введен режим КТО. Когда именно это произошло, он не сообщил. Министр утверждает, что планировались провокации, «связанные чуть ли не с захватом отдельных участков» белорусской территории.

«К сожалению, мир стал таким непредсказуемым, что мы не можем никому верить. Поэтому мы должны заботиться о своей собственной безопасности, исходить из того, что, как сказал президент Белоруссии, мы должны защитить своих людей и сделать так, чтобы ни на один метр нашей земли не ступила нога оккупанта»,— сказал Владимир Макей.

Александр Лукашенко 10 октября заявил, что несколько дней назад поручил Комитету госбезопасности (КГБ) провести «необходимые мероприятия контртеррористического характера». Он утверждает, что власти Украины «не просто обсуждают, а планируют нанесение ударов» по Белоруссии. Якобы в Польше, Литве и Украине уже «ведется подготовка боевиков для проведения терактов» в Белоруссии.

В тот же день Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия договорились о развертывании региональной группировки войск. По его словам, в Белоруссии разместят «не одну тысячу» российских военных. Кремль деталей не привел. НАТО призвало Александра Лукашенко не вовлекать Белоруссию в конфликт в Украине. КГБ ждет перелома в военной операции в ноябре-феврале.