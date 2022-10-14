Южная Корея ввела санкции против КНДР

CentralAsia (CA) - Южная Корея приняла односторонние санкции в отношении 15 физлиц и 16 учреждений Северной Кореи в ответ на участившиеся запуски баллистических ракет, сообщает южнокорейский МИД.

«Мы решительно осуждаем последнюю серию ракетных провокаций Северной Кореи беспрецедентной частоты...», - цитирует агентство министерство иностранных дел.

Отмечается, что в санкционный список попали должностные лица судоходных фирм и организаций, связанных с ракетной программой КНДР, а также те, кто участвует в закупках материалов для производства оружия массового уничтожения.

Агентство подчеркивает, что Сеул ввел новые санкции против КНДР впервые почти за пять лет.

Напряженность на Корейском полуострове усилилась в последнее время. Пхеньян с конца сентября проводит регулярные запуски баллистических ракет в ответ на военные учения Южной Кореи и США.