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Монгольский фильм «Trio» получил приз за лучшую операторскую работу в США

CentralAsia (MNG) -  Фильм «Trio» получил приз за «Лучшую операторскую работу» на кинофестивале в США.

Впервые от Монголии фильм «Trio» режиссера и актера Баттөмөр Дорж получил награду знаменитого Международного кинофестиваля в Палм-Спрингс в США в категории «Лучший оператор».

Баттулга Гончигсурэн
Баттулга Гончигсурэн

Оператор-постановщик этого фильма Баттулга Гончигсурэн — из лучших современных кинематографистов Монголии.

Международный кинофестиваль в Палм-Спрингс (иногда кратко обозначается как PSIFF ) — это кинофестиваль , который проводится в Палм-Спрингс, Калифорния . Первоначально продвигаемый мэром Сонни Боно , а затем спонсируемый Nortel, он начался в 1989 году и проводится ежегодно в январе. Им управляет Международное кинематографическое общество Палм-Спрингс, которое также проводит Международный фестиваль короткометражных фильмов в Палм-Спрингс (ShortFest), фестиваль короткометражных фильмов и кинорынок в июне.

Хотя на фестивале действительно представлены американские независимые фильмы , с самого начала основное внимание уделялось международному кинематографу.

Майкл Баркер, сопрезидент Sony Pictures Classics , описал фестиваль как хорошее место для показа фильмов на иностранных языках и заявил о способности этого фестиваля распространять молву о фильмах. Мероприятие отмечено показом большинства иностранных номинантов на Оскар . В 2013 году на фестивале было показано 42 из 71 фильма, которые страны мира присудили на премию «Оскар» за фильм на иностранном языке.

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