В Ираке спустя год после выборов избрали президента. Им стал 78-летний Абдель Латиф Рашид

Абдель Латиф Рашид

CentralAsia (CA) - Совет представителей Ирака спустя год после парламентских выборов определился с кандидатурой президента страны. На этот пост депутаты избрали 78-летнего Абдель Латифа Рашида, представляющего партию «Патриотический союз Курдистана».

Основным соперником Рашида на выборах был действующий глава государства Бархам Салех. На должность также претендовал министр внутренних дел Курдистана Ребер Ахмад, но позже он снял свою кандидатуру.

При экс-премьере Нури аль-Малики он занимал пост министра водных ресурсов, а позднее был также старшим советником президента Ирака.

Ирак — парламентская республика. Президент исполняет в основном представительские функции. Его на четыре года избирают депутаты парламента.

По иракской конституции глава государства должен представлять курдскую общину страны, премьер-министр — мусульман-шиитов, а глава парламента должен принадлежать к конфессии мусульман-суннитов. Президент избирается Советом представителей большинством в две трети голосов от общего числа членов 329-местного законодательного органа.

Досрочные парламентские выборы прошли в Ираке 10 октября 2021 года. Попытки избрать президента в феврале и марте трижды потерпели неудачу из-за отсутствия кворума, затем вопрос был отложен на фоне политического кризиса в стране, вылившегося в беспорядки. Теперь в Ираке ожидают, когда политики определятся с кандидатурой премьер-министра. Новый президент уже поручили сформировать правительство.