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Минобороны России сообщило об обмене пленными с Украиной
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Минобороны России заявило, что в результате переговоров с Украиной 13 октября были возвращены 20 российских военнопленных. Сколько украинских военнослужащих вернулось на родину, российское ведомство не уточнило. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что в Украину вернулись 20 человек. Это 14 бойцов вооруженных сил Украины (ВСУ), 4 бойца теробороны, один нацгвардеец и военнослужащий ВМС.

«Всем освобожденным военнослужащим оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. В кратчайшие сроки они будут доставлены в медицинские учреждения Министерства обороны РФ для прохождения лечения и реабилитации»,— говорится в сообщении Минобороны России.

Андрей Ермак заявил, что среди возвращенных украинских военнослужащих есть те, которые содержались в ДНР в изоляторе в Еленовке.

Ранее, 11 октября Киев утверждал, что в Украину вернулись 32 военных. Среди них офицеры, сержанты и солдаты ВСУ. Этот обмен Минобороны России не комментировало.

В последний раз крупный обмен пленными состоялся 22 сентября. Россия получила 55 военнослужащих России, Донецкой и Луганской народных республик, а также оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука. Он называл себя кумом президента РФ Владимира Путина. Украина получила 215 военных из Мариуполя, среди которых 108 бойцов «Азова».

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