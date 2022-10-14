КНДР произвела порядка 170 артиллерийских выстрелов в «буферную зону»

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CentralAsia (CA) - Северная Корея произвела около 170 артиллерийских выстрелов по морским «буферным зонам», установленным в соответствии с межкорейским соглашением о снижении военной напряженности 2018 года, передает Yonhаp.

Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи зафиксировал, что Север произвел около 130 артиллерийских выстрелов в Желтое море из провинции Хванхэ между 1:20 и 1:25 по местному времени в пятницу, а также около 40 артиллерийских выстрелов в Японское море из провинции Канвондо между 2:57 и 3:07.

Отмечается, что артиллерийские выстрелы пришлись на восточную и западную буферные зоны к северу от фактической межкорейской морской границы, которая была очерчена в соответствии с Всеобъемлющим военным соглашением двух Корей, подписанным в 2018 году.

В Объединенном комитете начальников штабов ВС Южной Кореи назвали действия Пхеньяна явным нарушением соглашения между двумя Кореями и призвали немедленно остановить провокации.

В свою очередь, Северная Корея заявила, что приняла контрмеры на «провокационные действия» южнокорейских военных в приграничной зоне.

«13 октября в районе перед 5-м корпусом нашей армии южнокорейские войска вели артобстрелы более 10 часов. Мы, считая провокационные действия южнокорейских военных (...) серьезными, приняли сильные военные контрмеры», - говорится в заявлении представителя Генштаба Корейской народной армии (КНА).

О каких именно контрмерах идет речь, представитель КНА не уточнил. Однако южнокорейское агентство Yonhap в своем материале ответной мерой Пхеньяна называет произведенный ранее запуск баллистической ракеты.

Также ранее Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, передает Yonhаp со ссылкой на Комитет начальников штабов Южной Кореи. Характеристики запущенной ракеты пока выясняются.

Агентство отмечает, что военная авиация КНДР из 10 самолетов пролетела на расстоянии 25 км к северу от бесполетной зоны, в центральной части Корейского полуострова и в 12 км к северу от воздушной границы над Желтым морем. Южная Корея, сообщает агентство, в ответ подняла в воздух самолеты F-35 и другую авиационную технику.

С начала октября КНДР регулярно запускает ракеты в сторону Японского моря на фоне совместных военных учений США и Южной Кореи. 10 октября лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отказался от переговоров, назвав США и Южную Корею «врагами».