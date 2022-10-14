Рынок «Метавселенной» оценивается в 30 млрд долларов

CentralAsia (MNG) - В последние годы вы слышали достаточно таких названий, как «Метавселенная», «NFT», «Крипто-токен» и «Крипто-монета». Еще несколько лет назад эти слова звучали как будущие технологии и решения, но теперь они вошли в нашу повседневную жизнь.

Объем рынка «Метавселенной» в 2021 году оценивался в 22,79 млрд долларов США. Но в период с 2022 по 2030 год ожидается рост на 39,8 процента в год. В 2030 году совокупные активы в этом секторе составят 996,42 миллиарда долларов США. Вместе с этим будет расти рынок криптовалют и NFT.

Знаменитый бренд Gucci открыл свой виртуальный магазин в метавселенной Roblox и продал сумку Dionysus, выпущенную ограниченным тиражом, за 4100 долларов, что превысило ее реальную цену. Alibaba, Alphabet, Apple, Epic Games, Meta и Microsoft являются основными игроками на этом рынке. А также всемирно известная монгольская рок-группа The HU вскоре представит свой концерт Metaverse совместно с крупнейшим финансовым учреждением Монголии АРД.

Объем рынка NFT в 2021 году составил 4,36 млрд долларов США. Однако в период с 2022 по 2028 год он будет увеличиваться на 23,9 процента в год и к 2028 году достигнет 19,57 миллиарда долларов США.

Говорят, что Covid-19 сильно повлиял на быстрое развитие этого рынка. Рынок NFT вырос на 299 процентов в 2020 году по сравнению с предыдущим годом. Такие компании, как «Opensea», «Larva Labs», «Cloudflare», «Dapper Labs» являются основными игроками на этом рынке.

Объем рынка криптовалют в 2021 году составил 1,6 млрд долларов США. Однако к 2026 году он вырастет до 2,2 миллиарда долларов США, а ежегодный прирост составит 7,1 процента. Ведущими компаниями на этом рынке являются китайские Bitmain, Xilinx, Binance Holdings, Canaan Creative, американские NVIDIA, Intel, Coinbase, Advanced Micro Devices и швейцарский Ethereum Foundation. Тем временем Ardcoin, первый криптокоин страны, занимает лидирующие позиции на монгольском рынке.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения