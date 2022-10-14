Сердар Бердымухамедов прибыл в Казахстан с государственным визитом

CentralAsia (TM) - Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов 14 октября прибыл в Казахстан с государственным визитом.

В столичном аэропорту его встретил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов.

Бердымухамедов примет участие в заседании Совета глав государств СНГ и саммите «Центральная Азия – Россия».

Ожидается, что в ходе визита президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Туркменистана Сердар Бердымухамедов обсудят широкий спектр вопросов взаимодействия, а также актуальные вопросы региональной повестки дня.