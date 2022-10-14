Парламент Турции одобрил уголовное преследование за дезинформацию

CentralAsia (CA) - Парламент Турции принял законопроект, предусматривающий до трех лет тюремного заключения за публикацию в СМИ и соцсетях дезинформации. Проект закона внесли по инициативе правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР), которую возглавляет президент Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Reuters.

В рамках закона вносится поправка в ст. 29 турецкого уголовного кодекса. Наказание предусмотрено в случае, если распространяется «ложная информация о безопасности Турции», призванная «посеять страх и нарушить общественный порядок». За это будет грозить тюремное заключение на срок от одного до трех лет.

Теперь закон отправили на подпись президенту Турции, который должен окончательно утвердить поправку в УК. Критикующая инициативу оппозиция обращает внимание, что нет четкого определения «ложной или вводящей в заблуждение информации». Из-за этого оппозиционеры опасаются «злоупотреблений со стороны судов».

В 2014 году парламент Турции одобрил законопроект, ужесточивший контроль над интернетом. Для закрытия сайтов не нужно решения суда, а провайдеры должны предоставлять властям данные пользователей по первому требованию. На этом фоне в стране прошли масштабные антиправительственные акции. В 2015 году Twitter сообщал, что Турция лидирует в мире по количеству направляемых властями запросов об удалении твитов.