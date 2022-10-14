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Президент Узбекистана встретился с вице-президентом Вьетнама

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с вице-президентом Вьетнама Во Тхи Ань Суан. Об этом сообщает пресс-служба президента РУ.

Обсуждены практические аспекты развития взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами.

В начале встречи глава вьетнамской делегации передала президенту Узбекистана приветствия президента Вьетнама Нгуена Суана Фука.

В ходе переговоров были отмечены возможности кооперации и реализации совместных проектов в таких перспективных направлениях, как рисоводство, хлопководство, переработка мясной и молочной продукции, производство химической и текстильной продукции, выпуск автокомпонентов и электроники.

Согласовано, что для активизации деловых контактов и расширения инвестиционного сотрудничества будут в ближайшие месяцы проведены взаимные визиты на экспертном уровне, возобновлена деятельность Межправительственной комиссии, а также запущен узбекско-вьетнамский Деловой совет.

Отдельное внимание уделено вопросам налаживания межпарламентских отношений и осуществления совместных образовательных и других гуманитарных программ.

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