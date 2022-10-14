В Астане началось заседание Совета глав государств СНГ

CentralAsia (KZ) - В столице Казахстана в Астане началось заседание Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ).

В мероприятии примут участие лидеры Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Туркменистана, Таджикистана, Узбекистана, а также председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь СНГ.

На саммите не будет представителя Украины, которая в последние годы приостановила участие в мероприятиях по линии СНГ. Также глава Молдовы не сможет принять участие ввиду загруженности рабочего графика.

В ходе мероприятия планируют обсудить актуальные вопросы взаимодействия на площадке Содружества, рассмотреть и принять ряд документов, нацеленных на дальнейшее развитие и укрепление интеграционных связей в торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах, а также в области безопасности.

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