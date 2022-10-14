Токаев рассказал, какие темы обсудят на саммите СНГ

CentralAsia (KZ) - Главы государств СНГ на саммите в Астане в пятницу обсудят вопросы гуманитарного сотрудничества и обеспечения безопасности, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Сегодня на рассмотрение глав государств представлены важные вопросы, касающиеся гуманитарного партнерства, обеспечения безопасности и других аспектов нашего сотрудничества», - сказал он на открытии заседания совета глав государств СНГ.

Токаев отметил, что в качестве члена совета глав государств СНГ в заседании впервые участвует президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

«Я хотел бы от имени присутствующих здесь коллег и от себя лично, конечно, поприветствовать Вас и пожелать успехов в вашей ответственной, государственной деятельности на благо братского туркменского народа», - добавил Токаев.

Встреча лидеров стран СНГ проходит под председательством Казахстана.

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