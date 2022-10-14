экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
ПАСЕ приняла резолюцию о «террористическом режиме» в России

CentralAsia (CA) -  Парламентская ассамблея Совета Европы одобрила резолюцию, согласно которой политический режим президента Владимира Путина в России признается «террористическим», членство РФ в Совбезе ООН — нелегальным, а скорейшее создание международного трибунала и поставка ВСУ систем противовоздушной обороны — необходимыми.

Согласно правилам организации, документ считается принятым, если за него проголосует большинство присутствующих. За принятие резолюции проголосовали 99 делегатов, один воздержался. Член украинской делегации, народный депутат Алексей Гончаренко написал в Telegram о «полной поддержке ПАСЕ» по резолюции. Отмечается, что решения ассамблеи носят рекомендательный характер и не имеют обязательной силы.

На открытии сессии ассамблеи перед делегатами по видеосвязи выступил президент Украины Владимир Зеленский, который призвал ПАСЕ поддержать резолюцию. Российская делегация в сессии не участвовала, поскольку в марте РФ была исключена из Совета Европы.

В ходе обсуждения в резолюцию внесли 14 поправок. Среди них положение о необходимости возвращения на родину всех вывезенных в Россию «насильно» украинских беженцев. В резолюции также говорится, что все политические партии России, которые поддержали военные действия на Украине, считаются пособниками терроризма.

Новая волна осуждения действий российского руководства со стороны международного сообщества началась после нанесения российской армией массированного удара по Украине 10 октября. По заявлению украинских властей, в результате атаки российских военных в крупных городах Украины погибли мирные жители и была частично разрушена инфраструктура. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в ответ на действия армии России анонсировал дополнительную помощь Киеву со стороны Евросоюза и заявил, что подобным атакам не может быть места в XXI веке.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Население Узбекистана к 2030 годам достигнет 41 млн человек, - ИПМИ
  • Путин предложил Эрдогану создать еще один газовый хаб в Турции
  • Токаев предложил преобразовать СВМДА в полноценную международную организацию


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com