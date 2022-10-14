ПАСЕ приняла резолюцию о «террористическом режиме» в России

CentralAsia (CA) - Парламентская ассамблея Совета Европы одобрила резолюцию, согласно которой политический режим президента Владимира Путина в России признается «террористическим», членство РФ в Совбезе ООН — нелегальным, а скорейшее создание международного трибунала и поставка ВСУ систем противовоздушной обороны — необходимыми.

Согласно правилам организации, документ считается принятым, если за него проголосует большинство присутствующих. За принятие резолюции проголосовали 99 делегатов, один воздержался. Член украинской делегации, народный депутат Алексей Гончаренко написал в Telegram о «полной поддержке ПАСЕ» по резолюции. Отмечается, что решения ассамблеи носят рекомендательный характер и не имеют обязательной силы.

На открытии сессии ассамблеи перед делегатами по видеосвязи выступил президент Украины Владимир Зеленский, который призвал ПАСЕ поддержать резолюцию. Российская делегация в сессии не участвовала, поскольку в марте РФ была исключена из Совета Европы.

В ходе обсуждения в резолюцию внесли 14 поправок. Среди них положение о необходимости возвращения на родину всех вывезенных в Россию «насильно» украинских беженцев. В резолюции также говорится, что все политические партии России, которые поддержали военные действия на Украине, считаются пособниками терроризма.

Новая волна осуждения действий российского руководства со стороны международного сообщества началась после нанесения российской армией массированного удара по Украине 10 октября. По заявлению украинских властей, в результате атаки российских военных в крупных городах Украины погибли мирные жители и была частично разрушена инфраструктура. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в ответ на действия армии России анонсировал дополнительную помощь Киеву со стороны Евросоюза и заявил, что подобным атакам не может быть места в XXI веке.