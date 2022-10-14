Испания передаст Украине четыре системы ПВО Hawk

CentralAsia (CA) - Испания направит Украине четыре системы противовоздушной обороны Hawk, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Взамен Испания получит более современные системы ПВО, поставляемые Германией, Францией и США.

Глава Пентагона Ллойд Остин поблагодарил Испанию за «очень, очень быстрый ответ» на запрос Украины об увеличении систем ПВО. «Мы призываем остальных наших союзников собраться и тоже предоставлять дополнительные возможности (защиты Украины)»,— сказал он.

MIM-23 Hawk — войсковой зенитный ракетный комплекс средней дальности. Его производством занимается американская компания Raytheon. Был принят на вооружение в 1960 году. Предназначен для поражения целей на дальности от 1,5 до 35 км и на высоте от 60 до 18 тыс. м.

Испания также внесла уже более €200 млн в созданный европейскими странами фонд для поддержки Украины. Мадрид направил Киеву несколько поставок боеприпасов крупнокалиберной артиллерии. Также испанские власти хотели отправить Украине немецкие танки Leopard, но передумали, объяснив это тем, что танки «находятся в плачевном состоянии».