Население Узбекистана к 2030 годам достигнет 41 млн человек, - ИПМИ

- Узбекистан, общество
- 12:21, 14 октября 2022
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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане уже в 2030 году население достигнет 41 млн человек. Об этом сообщает Институт прогнозирования и макроэкономических исследований Узбекистана.
«Высокая рождаемость и низкая смертность позволяет ежегодно увеличивать население страны в среднем на 750 тысяч человек»,- говорится в сообщении.
Основными драйверами роста численности населения Узбекистана являются Самаркандская, Ферганская, Кашкадарьинская и Андижанская области. Принимая во внимание статистику, выяснилось, что основная возрастная группа рожениц составляет 25-39 лет. А на группу от 40 лет приходится около 1% родов.
На начало 2022 года численность населения Узбекистана составляла 35.3 млн человек.
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