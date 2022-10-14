Население Узбекистана к 2030 годам достигнет 41 млн человек, - ИПМИ

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане уже в 2030 году население достигнет 41 млн человек. Об этом сообщает Институт прогнозирования и макроэкономических исследований Узбекистана.

«Высокая рождаемость и низкая смертность позволяет ежегодно увеличивать население страны в среднем на 750 тысяч человек»,- говорится в сообщении.

Основными драйверами роста численности населения Узбекистана являются Самаркандская, Ферганская, Кашкадарьинская и Андижанская области. Принимая во внимание статистику, выяснилось, что основная возрастная группа рожениц составляет 25-39 лет. А на группу от 40 лет приходится около 1% родов.

На начало 2022 года численность населения Узбекистана составляла 35.3 млн человек.