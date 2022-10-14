экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Токаев призвал страны СНГ совместно реагировать на новые риски и угрозы

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что от стран СНГ в условиях в геостратегической напряженности требуется еще больше усилий для укрепления взаимного доверия, обеспечения стабильности, безопасности в регионе.

Глава казахского государства отметил, что в СНГ создана сбалансированная система взаимодействия силовых и правоохранительных органов, приняты концептуальные документы в области безопасности.

«Вместе с тем, нам необходимо оперативно вырабатывать превентивные меры для реагирования на новые риски и угрозы. Казахстан разделяет совместные подходы государств СНГ по совершенствованию организационно-правовых механизмов сотрудничества в борьбе с терроризмом и экстремизмом. Мы выражаем готовность к тесной скоординированной работе по реализации задач принимаемой сегодня программы борьбы с экстремизмом», - сказал Токаев в ходе заседания Совета глав государств СНГ.

Сегодня, 14 октября в Астане проходит заседание Совета глав государств СНГ под руководством президента РК Касым-Жомарта Токаева в рамках текущего председательства страны в Содружестве независимых государств.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • С начала военных действий США выделили Украине $16,8 млрд
  • Владимир Путин прибыл в Астану
  • Мобилизованные в России погибают, не добравшись до фронта, - «Би-би-си»


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com