Токаев призвал страны СНГ совместно реагировать на новые риски и угрозы

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что от стран СНГ в условиях в геостратегической напряженности требуется еще больше усилий для укрепления взаимного доверия, обеспечения стабильности, безопасности в регионе.

Глава казахского государства отметил, что в СНГ создана сбалансированная система взаимодействия силовых и правоохранительных органов, приняты концептуальные документы в области безопасности.

«Вместе с тем, нам необходимо оперативно вырабатывать превентивные меры для реагирования на новые риски и угрозы. Казахстан разделяет совместные подходы государств СНГ по совершенствованию организационно-правовых механизмов сотрудничества в борьбе с терроризмом и экстремизмом. Мы выражаем готовность к тесной скоординированной работе по реализации задач принимаемой сегодня программы борьбы с экстремизмом», - сказал Токаев в ходе заседания Совета глав государств СНГ.

Сегодня, 14 октября в Астане проходит заседание Совета глав государств СНГ под руководством президента РК Касым-Жомарта Токаева в рамках текущего председательства страны в Содружестве независимых государств.

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