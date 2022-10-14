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Туркменистан присоединился к СВМДА в качестве наблюдателя

CentralAsia (TM) -  Туркменистан присоединился к Совещанию по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в качестве наблюдателя. Об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая 13 октября в Астане на VI саммите, приуроченном к 30-летию инициативы о созыве СВМДА.

«В качестве наблюдателя к СВМДА присоединился Туркменистан», – сказал Токаев.

Он также заявил, что Кувейт в своей заявке выразил намерение присоединиться к СВМДА в качестве государства-члена и готовность соблюдать принципы и решения, принятые и подписанные в рамках СВМДА.

СВМДА – это международный форум по укреплению сотрудничества, направленного на обеспечение мира, безопасности и стабильности в Азии.

На саммите участвовали главы Азербайджана, Ирака, Ирана, Катара, Казахстана, Кыргызстана, Палестины, России, Таджикистана, Турции и Узбекистана. Вьетнам участвовал на уровне вице-президента, от Китая - заместитель председателя КНР.

Президент Беларуси Александра Лукашенко принял устье в качестве наблюдателя.

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