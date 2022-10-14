Монгольская штангистка Дархижав завоевала серебряную медаль на чемпионате Азии

CentralAsia (MNG) - Монголки продолжают завоевывать медали на первенстве Азии по тяжелой атлетике. С 6 по 16 октября 2022 в Манаме (Бахрейн) продолжает Чемпионат Азии 2022 по тяжелой атлетике, в котором принимают участие 187 спортсменов из более чем 25 стран.

Подняв штангу весом 98 кг в упражнении «рывок» она завоевала серебряную медаль. Затем в упражнении «толчок» показала результат 115 килограммов и заняла 4 место.

В чемпионате Азии по тяжелой атлетике под руководством заслуженного тренера Ц.Хосбаяра принимают участие 4 наши спортсменки. Сегодня, 14 октября, в весовой категории до 87 кг выступит заслуженная спортсменка Монголии, чемпионка мира М.Анхцэцэг.

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