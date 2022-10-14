Президент Казахстана заявил о необходимости общих подходов для водной безопасности СНГ

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что настало время странам СНГ выработать общие подходы по обеспечению водной безопасности на всем пространстве Содружества. Об этом он заявил в ходе заседания Совета глав СНГ в узком составе в пятницу, передает Vlast.kz.

«Изменение климата обостряет проблемы обеспечения водными ресурсами почти во всех странах СНГ. Мы занимаемся этим вопросом в рамках различных международных форматов, ведем поиск взаимоприемлемых решений на двусторонней основе. Вместе с тем полагаем, что настало время для выработки общих подходов по обеспечению водной безопасности на всем пространстве Содружества», - сказал Токаев.

В этой связи он предложил исполкому СНГ разработать и внести конкретные рекомендации по эффективному и взаимному пользованию трансграничными водными ресурсами.

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