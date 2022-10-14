Тюркские страны создадут совместный инвестиционный фонд

CentralAsia (UZ) - Создание совместного инвестиционного фонда одобрят на саммите Организации тюркских государств (ОТГ) в Самарканде, заявил генеральный секретарь ОТГ Багдад Амреев.

Саммит ОТГ состоится в Самарканде 11 ноября.

«Завершили работу по созданию Тюркского инвестиционного фонда, который будет одобрен и запущен на саммите. Это огромный шаг вперед в области нашей экономической интеграции», - сказал Амреев в интервью телеканалу Uzbekistan 24.

Генсек ОТГ сообщил, что участники саммита также подпишут ряд документов, касающиеся транспортных коридоров, упрощения таможенных процедур, преференциальной торговли. «Прилагаем усилия по созданию режима свободной торговли в сферах сервиса и инвестиций», – добавил Амреев.

Совет сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет), созданный в 2009 году, в ноябре 2021 года на саммите в Стамбуле принял решение изменить свое название на Организацию тюркских государств. В состав организации входят Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан, в качестве наблюдателей участвуют Туркмения и Венгрия.