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Тюркские страны создадут совместный инвестиционный фонд

CentralAsia (UZ) -  Создание совместного инвестиционного фонда одобрят на саммите Организации тюркских государств (ОТГ) в Самарканде, заявил генеральный секретарь ОТГ Багдад Амреев.

Саммит ОТГ состоится в Самарканде 11 ноября.

«Завершили работу по созданию Тюркского инвестиционного фонда, который будет одобрен и запущен на саммите. Это огромный шаг вперед в области нашей экономической интеграции», - сказал Амреев в интервью телеканалу Uzbekistan 24.

Генсек ОТГ сообщил, что участники саммита также подпишут ряд документов, касающиеся транспортных коридоров, упрощения таможенных процедур, преференциальной торговли. «Прилагаем усилия по созданию режима свободной торговли в сферах сервиса и инвестиций», – добавил Амреев.

Совет сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет), созданный в 2009 году, в ноябре 2021 года на саммите в Стамбуле принял решение изменить свое название на Организацию тюркских государств. В состав организации входят Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан, в качестве наблюдателей участвуют Туркмения и Венгрия.

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