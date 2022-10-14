экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Путин указал на необходимость искать выходы из конфликтов в СНГ

CentralAsia (KZ) -  Президент России Владимир Путин отметил необходимость по максимуму искать выходы из конфликтов на пространстве Содружества независимых государств (СНГ). Об этом он заявил 14 октября в Астане.

По словам главы государства, разногласия и конфликты появляются и при позитиве взаимодействия в рамках СНГ. Надо стремиться к поиску выхода из подобных ситуаций, где бы они ни появлялись.

«Добрая воля, на мой взгляд, у всех есть, нужно эту добрую волю по максимуму использовать», — добавил Путин.

Также глава российского государства пригласил президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна встретиться в России. Президент отметил, что встреча лидеров может пройти в любом российском городе в любое время.

«Я с удовольствием приглашаю и лидера Азербайджана, и премьер-министра Армении. Вы можете согласовать дату, и я так понял, сейчас заинтересованность есть, встретиться в России», - сказал он на саммите СНГ.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • Алиев заявил, что Баку для решения минной проблемы в Карабахе потребуется 30 лет
  • Появилось видео игры в пинг-понг Токаева и Эрдогана
  • Минобороны России сообщило об обмене пленными с Украиной


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com