Путин указал на необходимость искать выходы из конфликтов в СНГ

CentralAsia (KZ) - Президент России Владимир Путин отметил необходимость по максимуму искать выходы из конфликтов на пространстве Содружества независимых государств (СНГ). Об этом он заявил 14 октября в Астане.

По словам главы государства, разногласия и конфликты появляются и при позитиве взаимодействия в рамках СНГ. Надо стремиться к поиску выхода из подобных ситуаций, где бы они ни появлялись.

«Добрая воля, на мой взгляд, у всех есть, нужно эту добрую волю по максимуму использовать», — добавил Путин.

Также глава российского государства пригласил президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна встретиться в России. Президент отметил, что встреча лидеров может пройти в любом российском городе в любое время.

«Я с удовольствием приглашаю и лидера Азербайджана, и премьер-министра Армении. Вы можете согласовать дату, и я так понял, сейчас заинтересованность есть, встретиться в России», - сказал он на саммите СНГ.

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