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Александр Григорьевич, у вас это теперь любимое занятие — критиковать председателя? — Токаев ответил Лукашенко (видео)
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  Президент Белоруссии Александр Лукашенко поинтересовался, почему президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не объявил всем, что исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев переименован в генерального секретаря СНГ.

«Касым-Жомарт Кемелович, а че вы не объявили почти генсек? Мы же почти генсека избрали, а вы не объявили», - сказал Лукашенко.

«Александр Григорьевич, у вас это теперь любимое занятие - критиковать председателя?» - с улыбкой поинтересовался Токаев. Но потом он объявил всем о решении переименования исполнительного секретаря СНГ в генерального секретаря СНГ, которое было принято на саммите в узком кругу.

«Вы этого хотели, да?» - спросил Токаев у Лукашенко.

«Нет, я хотел сказать, что пока не присвоили статус, избрали исполнительным», - ответил Лукашенко.

«В общем, Сергей Николаевич у нас пожизненный», - отшутился Токаев.

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