Путин предложил сделать 2025 год в СНГ годом «мира и борьбы с нацизмом»

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин на саммите в Астане предложил лидерам стран Содружества независимых государств в 2025 году объявить год 80-летия Победы в Великой отечественной войны, а также годом «мира и единства в борьбе с нацизмом».

«Что касается 2025 года, то предлагаем обсудить возможность объявления его годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Но также и годом мира и единства в борьбе с нацизмом»,— сказал он на саммите Содружества в Астане.

Лидеры стран — участниц СНГ в ответ на это предложение решили объявить 2025 год годом 80-летия Победы и годом мира.

По мнению Путина, такой шаг при попытках «стереть из памяти подвиг народов СССР в спасении человечества от нацистской чумы» поможет призвать к сплочению «в отстаивании исторической правды в борьбе с нацизмом».

Следующий год объявлен в СНГ годом русского языка как языка межнационального общения. 2024-й год уже объявлен годом волонтерского движения, а 2026-й — годом охраны здоровья.