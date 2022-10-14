Эрдоган подтвердил, что договорился с Путиным создать в Турции газовый хаб

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CentralAsia (CA) - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что министерство энергетики работает над строительством нового газового хаба в республике. Ранее с таким предложением к нему обратился президент России Владимир Путин. Турецкий президент подчеркнул, что хаб будет создан в кротчайшие сроки. Наиболее подходящее для него место находится в европейской части страны, передает NTV.

«Как уже заявлялось, для такого распределительного центра, конечно же, Фракия (географическая область на востоке Балкан) рассматривается как наиболее подходящее место. Вместе с господином Путиным мы поручили нашему министерству энергетики и природных ресурсов и соответствующему ведомству с российской стороны провести совместную работу. Мы надеемся, что в наиболее подходящем месте мы и создадим этот центр. У нас есть национальный распределительный центр, но, конечно, теперь это будет международный распределительный центр»,— заявил Эрдоган журналистам по возвращению с саммита СНГ в Астане.

Соответствующие поручения со стороны турецких и российских властей были сделаны в отношении министерства энергетики Турции и российского «Газпрома». «Ведомства немедленно начнут совместную работу. Мы предпринимаем всевозможные меры в области безопасности и проводим предварительные работы в этом направлении»,— сказал Реджеп Тайип Эрдоган.

13 октября президент России на встрече со своим турецким коллегой назвал Турцию самым надежным маршрутом для поставки газа в Европу. В этот же день в Кремле объявили, что Эрдоган позитивно оценил эту идею. «Газпром» готов построить торговую площадку на границе Турции и ЕС. По словам Владимира Путина, утраченный объем транзита по «Северным потокам» можно перенаправить в регион Черного моря. Поставки российского газа в ЕС сокращались с лета из-за проблем с «Северным потоком».