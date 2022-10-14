Самарканд выдвинут в качестве культурной столицы СНГ в 2024 году

CentralAsia (UZ) - Кандидатура Самарканда выдвинута в качестве культурной столицы СНГ в 2024 году. Об этом стало известно по итогам заседания Совета глав государств Содружества Независимых Государств.

В ходе выступления на заседании президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отметил, что одним из важнейших направлений взаимодействия на пространстве СНГ является культурно-гуманитарное измерение.

В целях расширения инновационного взаимодействия и молодежного сотрудничества Мирзиёев предложил провести в следующем году в Узбекистане первый Конгресс молодых ученых стран СНГ под девизом «Молодежь за инновации».

Он также выразил готовность Узбекистана и далее активно содействовать реализации и участвовать в совместных проектах и программах в области образования, науки, здравоохранения, спорта, культуры и искусства.

Мирзиёев поддержал решение об объявлении Санкт-Петербурга культурной столицей СНГ в 2023 году. В качестве культурной столицы Содружества в 2024 году выдвинута кандидатура Самарканда.

Кроме того, Мирзиёев инициировал ежегодное проведение открытого Кубка Содружества по шахматам.