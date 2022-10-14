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В Узбекистане ожидается теплые выходные перед резким похолоданием

CentralAsia (UZ) -  На выходных в Узбекистане будет сухо и тепло, пишет Узгидромет.

14-16 октября на территорию Узбекистана продолжится вынос теплой и сухой воздушной массы, лишь на северные районы республики с выносом облачных массивов с районов Каспийского моря 15 октября ожидается неустойчивая погода, местами пройдут дожди.

Дневная температура воздуха будет превышать среднеклиматических значений этих дней и составит 26-29о.

По северу и пустынной зоне 16 октября местами возможно усиление ветра до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным позёмкам.

Напомним, что с 17 по 19 октября ожидается понижение температуры воздуха на 8-10 градусов.

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