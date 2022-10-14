В Узбекистане ожидается теплые выходные перед резким похолоданием

- Узбекистан, погода
- 16:07, 14 октября 2022
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CentralAsia (UZ) - На выходных в Узбекистане будет сухо и тепло, пишет Узгидромет.
14-16 октября на территорию Узбекистана продолжится вынос теплой и сухой воздушной массы, лишь на северные районы республики с выносом облачных массивов с районов Каспийского моря 15 октября ожидается неустойчивая погода, местами пройдут дожди.
Дневная температура воздуха будет превышать среднеклиматических значений этих дней и составит 26-29о.
По северу и пустынной зоне 16 октября местами возможно усиление ветра до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным позёмкам.
Напомним, что с 17 по 19 октября ожидается понижение температуры воздуха на 8-10 градусов.
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