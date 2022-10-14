Украинские войска отразили российские атаки в направлениях девяти населенных пунктов, - Генштаб ВС Украины

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Вооруженные силы Украины за минувшие сутки отразили атаки войск РФ в направлениях девяти населенных пунктов. Об этом говорится в новой сводке Генштаба ВС Украины на 14 октября.

«За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки войск РФ в направлениях населенных пунктов Терны, Опросное, Веселое, Невельское, Одрадовка, Иванград, Бахмут, Новая Каменка и Сухой пруд», - сказано в сводке.

За прошедшие сутки пострадали населенные пункты Броды, Наливайковка Киевской области, Николаев и Никополь.

По данным штаба, российские войска использовали крылатые, авиационные, зенитные управляемые ракеты и ударные беспилотные летательные аппараты иранского производства.

Отмечается, что за сутки войска РФ нанесли 2 ракетных и 16 авиационных ударов, совершили более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях войска РФ совершали обстрелы:

на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Украинское, Атинское, Большая Рыбица Сумской области и Николаевка Черниговской области;

на Слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Стрелка, Огиревце, Старица, Гатище, Двухлетняя и Гряниковка;

на Краматорском направлении – из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Спирное, Терны, Заречное, Надежда, Ольговка, Торское, Белогоровка, Ямполевка и Майское;

на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии соприкосновения. В частности, в районах населенных пунктов Белогоровка, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Иванград, Зеленополье, Соледар, Майорск, Часов Яр и Опросное;

на Авдеевском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Красногоровка, Водяное, Марьинка, Новомихайловка, Невельское, Первомайское, Золотая Нива.

На Новопавловском и Запорожском направлениях обстреляны районы населенных пунктов Угледар, Новоукраинка, Времовка, Новоандреевка, Новоданиловка, Дорожнянка, Гуляйполе и Камышеваха.

На Южнобужском направлении огневого поражения понесли районы населенных пунктов, что недалеко от линии столкновения. Непосредственно от огня оккупантов пострадали Никополь и Вышетарасовка.