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Лукашенко пояснил, почему в Беларуси ввели режим террористической опасности
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
Предыстория: В Белоруссии ввели режим контртеррористической операции

CentralAsia (CA) -  В Беларуси введен режим повышенной террористической опасности, заявил президент страны Александр Лукашенко в ходе саммита СНГ в Астане. Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей сообщил, что в стране введен режим контртеррористической операции (КТО).

«В связи с обострением введен режим такой повышенной террористической опасности. Поэтому мы начали процедуры с развертыванием союзной группировки войск, основу которой составляет армия Беларуси, которая дополняется уже частями Российской Федерации», - сообщил Лукашенко.

Вчера, 13 октября, Владимир Макей рассказал «Известиям», что из-за информации о планируемых провокациях некоторых «сопредельных государств» в стране ввели режим КТО. Однако, как уточняет БЕЛТА со ссылкой на источник, в Комитете госбезопасности Беларуси эту информацию опровергли.

«На территории Республики Беларусь контртеррористическая операция не проводилась и в настоящее время не проводится. Информация, распространяемая в интернете, носит недостоверный характер»,— рассказали в КГБ.

Лукашенко 10 октября заявил, что несколько дней назад поручил КГБ провести «необходимые мероприятия контртеррористического характера». По его словам, украинские власти «не просто обсуждают, а планируют нанесение ударов» по территории Белоруссии.

В этот же день белорусский президент сообщил, что Россия и Беларусь договорились о развертывании региональной группировки войск. НАТО призвало Александра Лукашенко не вовлекать Беларусь в конфликт в Украине.

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