В Астане начался саммит «Центральная Азия – Россия» 

- Казахстан, политика
- 16:33, 14 октября 2022
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- Обновлено: 16:36, 14 октября 2022 Кыргызча
CentralAsia (KZ) - В столице Казахстана в Астане 14 октября начался саммит «Центральная Азия – Россия».
В ходе встречи на высшем уровне президенты Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, России и Казахстана обсудят перспективы дальнейшего сотрудничества в шестистороннем формате.
По итогам встречи планируется принятие Совместного заявления глав государств, в котором будут отражены актуальные вопросы регионального сотрудничества на евразийском пространстве.
Саммит проводится в честь 30-летия установления дипломатических отношений России со всеми пятью центральноазиатскими государствами.
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