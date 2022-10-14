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В Астане начался саммит «Центральная Азия – Россия» 

CentralAsia (KZ) -  В столице Казахстана в Астане 14 октября начался саммит «Центральная Азия – Россия».

В ходе встречи на высшем уровне президенты Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, России и Казахстана обсудят перспективы дальнейшего сотрудничества в шестистороннем формате.

По итогам встречи планируется принятие Совместного заявления глав государств, в котором будут отражены актуальные вопросы регионального сотрудничества на евразийском пространстве.

Саммит проводится в честь 30-летия установления дипломатических отношений России со всеми пятью центральноазиатскими государствами.

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