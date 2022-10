ISW: Украинские войска продвинулись к северо-западу Сватово (карта военных действий в Украине)

CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 13 на 14 октября опубликовал новую карту боевых действий в Украине.

По его данным, украинские войска продвинулись к северо-западу Сватово. Также укрепили свои позиции на северо-востоке Харьковской области к северо-западу от Сватово.

Выводы института:

13 октября российские силы продолжают наносить удары по важнейшей украинской инфраструктуре.

Повреждение моста через Керченский пролив продолжает препятствовать доставке российских грузов и личного состава на юг Украины.

Украинские и российские источники заявили, что российские войска пытаются отбить позиции на севере и северо-западе Херсонской области.

Российские войска продолжают оборонительные операции в ожидании возможных атак Украины на Кременную.

Российские силы продолжают наземные атаки в Донецкой области и заявляли о незначительном продвижении к югу от Бахмута.