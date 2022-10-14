Решение вопроса границ должно происходить мирно, – Токаев

CentralAsia (KZ) - Одним из дестибилизирующих факторов в Центральной Азии является неурегулированность вопроса границ между отдельными странами. Но решение должно происходить исключительно мирным путем, заявил в пятницу в ходе саммита «Центральная Азия – Россия» президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Еще одним дестабилизирующим фактором является неурегулированность вопроса границ между отдельными странами региона. Решение вопроса границ должно проходить исключительно мирным путем в духе многовековой дружбы, доверия и добрососедства, а также неукоснительного соблюдения фундаментальных принципов международного права и Устава ООН», - заявил Токаев.

Он подчеркнул, что на текущем этапе мировой истории в первую очередь необходимо думать о безопасности. Так как стабильность и безопасность в каждом из государств региона напрямую влияют на развитие.

«Исходя из коренных интересов наших государств и народов, хотел бы обратить ваше внимание на необходимость выработки действенных инструментов для предупреждения новых угроз и своевременного реагирования на них. Сегодня вопросы безопасности мы традиционно продвигаем как в двустороннем формате, так и в рамках ОДКБ, ШОС, СВМДА и СНГ. Коллективный обмен мнениями происходит на полях консультативных встреч глав государств Центральной Азии», - сказал президент.

Вместе с тем, он подчеркнул, что ситуация в мире стремительно меняется и существующие механизмы взаимодействия нуждаются в системном совершенствовании. Наглядными примерами служат попытки дестабилизировать ситуацию в регионе, применение гибридных и информационных технологий для разжигания конфликтов. В этой связи Токаев предложил поручить аппаратам Советов безопасности стран внести конкретные предложения по выработке и созданию механизма превентивных мер.

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