Связям России и стран Центральной Азии пытаются помешать извне, - Путин

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин выступил на саммите Россия — Центральная Азия, проходящем в Астане, и заявил, что внешние силы пытаются помешать связям официальной Москвы и стран Центральной Азии.

«К активизации всех механизмов взаимодействия между нами подталкивает и усложняющаяся ситуация в мире и в регионе. [Происходят] попытки со стороны помешать развитию нашей с вами кооперации во многих областях», — убежден политик. По его мнению, нарушаются «складывающиеся на протяжении истории» связи в политике, экономике и гуманитарной сфере.

Путин заключил, что сейчас как никогда важно действовать скоординированно и развивать стратегическое партнерство.

Российский лидер отдельно поблагодарил участников встречи за поддержку инициативы о проведении такого саммита. «Ясно, что отношения между нашими странами строятся по самым разным направлениям и в разных форматах, мы постоянно находимся в контакте, на прямой связи», - отметил президент РФ, добавив, что контакты происходят в том числе в рамках различных объединений. «Мы всегда можем посоветоваться друг с другом, отрегулировать те или возникающие проблемы», - продолжил он.