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Путин обвинил Запад в «подпитке» противостоящих талибам группировок

CentralAsia (CA) -  Москва поддерживает контакты с руководством Талибана, поскольку западные страны «подпитывают» противостоящие им формирования, провоцируя обстрелы приграничья. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на саммите Россия — Центральная Азия.

По его словам, в интересах РФ и граничащих с Афганистаном стран не допустить рецидива гражданской войны в стране.

«Западные спецслужбы, прежде всего американские, британские, подпитывают противостоящие талибам формирования, нацеливая их на обстрелы приграничья некоторых наших стран. Мы осознаем связанные с этим риски и угрозы, и поэтому поддерживаем необходимый уровень контактов с руководством движения талибов»,— заявил Путин.

Талибы пришли к власти в Афганистане после ухода из страны контингента НАТО летом 2021 года. Владимир Путин ранее говорил, что ситуация в Афганистане является одним из важнейших вызовов безопасности. Он заявил, что Кабул оказался неспособен самостоятельно решать проблемы, связанные с террористическими угрозами.

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