Путин предложил создать в Центральной Азии объединённую энергосистему

Владимир Путин

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин на саммите в формате «Россия – Центральная Азия» предложил создать научно-исследовательскую лабораторию в СНГ,

«Запущен процесс перестройки финансовых маршрутов, исключая ненужное участие их западных компаний и операторов, вместо SWIFT мы переходим на использование расчётов по контрактам российской системы передачи финансовых сообщений. Расширяем практику открытия прямых корреспондентских счетов, углубляется сотрудничество России и стран пятёрки в области энергетической безопасности: речь идёт о партнёрстве обеспечении энергетических мощностей, строительства атомных электростанций, внедрение цифровых технологий. Наша страна готова оказать практическое содействие в установлении объединенной энергосистемы Центральной Азии, что безусловно повысит энергетическую безопасность всех стран ЦА», – сказал Владимир Путин.

Он также отметил перспективы по расширению маршрутов транспортировки нефти, разработка энергоресурсов в Каспийском море, обеспечении доступным и чистым моторным топливом, расширение трубопроводов, увеличение объёмов торговли углём, обустройство на территориях стран-членов новых трансевразийских коридорах на восток-запад, север-юг. Владимир Путин также добавил, что совокупный объем инвестиций Евразийского банка развития составит 11 млрд долларов.

«Пандемия отчётливо подтвердила востребованность разработки на региональном уровне комплексной системы мер, способных обеспечить здоровье и благополучие наших граждан, а также укрепить технологическую независимость государств в регионе. Следовало бы, например, подумать над возможностью создания научно-исследовательской лаборатории инфраструктуры СНГ. Предлагаем приступить к реализации в рамках содружества к проектам в области цифровизации городской среды и государственного управления, обеспечения цифровой безопасности», – предложил российский президент.