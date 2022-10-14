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Токаев президентам соседних стран: В некоторых странах случаются провокационные высказывания

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите «Центральная Азия – Россия» в Астане отметил, что сейчас возрастает значимость взаимодействия по предупреждению негативных явлений в информационном пространстве.

«В условиях ускоренного развития цифровых технологий, социальных сетей и мессенджеров любое неосторожное слово может привести к разжиганию ненависти и межэтнической розни, особенно среди молодёжи. В результате многолетние усилия по укреплению единства и согласия в обществе могут быть сведены на нет», – сказал Токаев.

По словам Токаева, «в некоторых странах случаются провокационные высказывания в адрес глав государств, обвинения, которые ничем не обоснованы. И это, естественно, отравляет атмосферу нашего сотрудничества».

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