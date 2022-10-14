В выходные дни в Казахстане ожидается похолодание

CentralAsia (KZ) - В Казахстане 15-17 октября на большей части страны пройдут дожди, в северных регионах – дождь и снег. Об этом сообщает «Казгидромет».

Также ожидается постепенное понижение температуры воздуха и к началу новой недели прекращение осадков.

На юго-востоке страны синоптики прогнозируют дожди к концу недели. По республике ожидается усиление ветра, на востоке, севере, западе страны – туманы, на севере – гололед.

На западе Казахстана ночью понижение до -3...+10°С, днем воздух прогреется до +8...+15, на юго-западе +20°С.

На севере, в центре страны понижение в ночные часы до -3...+8°С, днем до +5...+14°С.

На востоке основной фон ночью -5...+8°С, днем понижение до +10...+21°С.

На юге республики ночью 0...+11°С, днем до +15...+23°С.

На юго-востоке ночью основной фон +3...+12°С, в горных районах -5...+3°С, днем понижение до +7...+20°С.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения