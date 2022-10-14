Шавкат Мирзиёев принял участие в саммите «Центральная Азия – Россия» в Астане

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 14 октября принял участие в саммите «Центральная Азия – Россия» прошедшем в Астане. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Во встрече также участвовали президент России Владимир Путин, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам взаимодействия в формате «Центральная Азия – Россия», а также региональной и международной повестке.

В целях усиления регионального взаимодействия Мирзиёев выдвинул инициативы, призванные вывести партнёрство на более высокий уровень в торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, энергетической и культурно-гуманитарной сферах, а также в области охраны окружающей среды.