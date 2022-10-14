Путин: В течение двух недель частичная мобилизация будет завершена

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин заявил, что Минобороны в начале частичной мобилизации предполагало меньшую цифру, чем 300 тыс. человек. Сейчас мобилизовано 222 тыс. человек. Он подчеркнул, что никаких новых предложений от Минобороны по мобилизации не поступало и не планируется. По словам Путина, в течение двух недель мобилизационные мероприятия будут завершены.

«На данный момент мобилизовано 222 тыс. человек. Никаких дополнительных действий по мобилизации не планируется. В них нет необходимости. Думаю, что в течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены»,— сказал Владимир Путин на пресс-конференции по итогам поездки в Астану.

По его словам, 33 тыс. мобилизованных уже находится в подразделениях, 16 тыс. выполняют боевые задачи. Он отметил, что линия соприкосновения с Украиной составляет 1,1 тыс. км. «Охранять ее только контрактниками невозможно, поэтому вынуждены были объявить мобилизацию»,— сказал Путин.

Он отметил, что все граждане, призываемые в рамках мобилизации, должны пройти подготовку, а качество самих мобилизационных мероприятий должно быть повышено.

«И вот когда начали проводить эти мероприятия мобилизационные, только тогда выяснилось, какого они качества. Эта информационная база сейчас обновляется, на современной базе, на современной основе, и она будет максимально достоверной, поэтому я думаю, что и качество должно быть повышено. Хотя должен сказать, что она уже заканчивается»,— добавил он.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу ранее заявил, что по состоянию на 4 октября число мобилизованных российских граждан превышает 200 тыс. человек. Их обучение проходит на 80 полигонах и в 6 учебных центрах. В день объявления частичной мобилизации 21 сентября он говорил, что планируется мобилизовать 300 тыс. резервистов. 29 сентября президент России указал на большое количество жалоб о нарушениях с призывом в рамках мобилизации и потребовал эти ошибки исправить.