Рахмон — Путину: Да, мы малые народы, нас не 100-200 млн, но мы хотим, чтобы нас уважали (видео)

CentralAsia (CA) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 14 октября в Астане (Казахстан) на саммите «Центральная Азия – Россия» высказался о сотрудничестве с Россией.

В ходе саммита Рахмон выступил, обращаясь к президенту России Владимиру Путину: «Уважаемый Владимир Владимирович, я думаю, что это ваша инициатива, к чему — собраться и мы должны открыто сказать, что мы хотим? Показать всему миру, что Россия + Центральная Азия. Что, у нас есть проблема? А действительно, оказывается, есть. У нас эти пятерки уже во! Одни разговоры, одну информацию получили, выкачивание информации, показуха — никакого эффекта. Америка + Центральная Азия, Южная Корея + Центральная Азия, Япония+ЦА. Скоро, наверное, Пакистан тоже с Центральной Азией, Индия с ЦА. Кто остался еще?

Что нам не хватает? Что-то не хватает. Что-то не срабатывает. Как это было главной причиной развала Советского союза. Я думаю, что вы не обижаетесь.

Мы были свидетелями с вами. Я был свидетелем, как развалился [Советский Союз — прим. ред.]. Я участвовал в этом. Тогда, вы меня извините, как и сейчас, не было внимания малым республикам, малым народам. Внимания. Не учитывались традиции, обычаи — все остальное. Не оказали поддержку развитию. Ведь сейчас люди куда едут? Вы вчера назвали 2 млн, я хотел вам сказать, это не 2 млн, это больше 2 млн наших граждан, которые вылетают в Россию не только на заработки. На заработки — не больше 600 тыс. человек. Через вас вылетают в другие страны. Вот посмотрим, в следующем году уменьшится на 50%, потому что дорога закрыта, вылетать не могут. И потом обучаются, лечатся.

Традиционно притягивает, жили же в одной стране, они идут куда? Не в Иран, не в Пакистан, не в Саудовскую Аравию. Там нас никто не ждет. Идут в Россию. 30 лет я свидетель. Зампремьера сидит, пускай не обижается. Я с неба не упал, я свидетель. Проводил бизнес-форумы в Астане, Ташкенте, как это было при бывшем Советском Союзе, в Киеве, Минске, Алматы. Остальные республики как были это самое: «Давай молоко, давай хлопок, давай это».

Таджикистан был разделен на три части, полгода север не мог дорогу посещать, Бадахшан полгода там закрыт. Сейчас почему? На какой-то несчастный форум в Таджикистане мы умоляем, я дал поручение МИД: «Выходи». Мы ждем, я с вами даже говорил.

Выходи на Оверчука, на других, чтобы хотя бы на уровне министров присутствовали. Нет, на уровне замминистра. Вот Таджикистан заслужил, стратегический партнёр. А что? Мы что, мы так поступаем? 30 лет говорим, учебников не хватает, у нас обязательно обучение русского языка с детского сада. Военные базы есть, полигоны как были, так и остались, — все. Спасибо, меня извините, 30 тыс. сейчас, мы не будем называть их беженцами, перемещенные русскоязычные вернулись к нам.

Из нас сделали так, что мы страны, которые… не знаю. Да, мы малые народы, нас не 100-200 млн, но у нас есть история, культура, мы любим, мы хотим, чтобы нас уважали. Ничего не надо. Уважали.

Мы не нищие, у нас богатая страна, запасы минеральных ресурсов больше, чем в таблице Менделеева. Я свидетель, все бизнесмены из России только сливки — углеводородное сырье, нефть и газ интересует их. А почему в горнорудной промышленности, цветной металлургии, драгоценные металлы и камни, и даже стратегическое сырье для военных, которого нет в мире. Я вам рассказывал вам, когда вы были у меня, по запасам Таджикистан занимает первое место. Никого не интересует.

Мы собрались, давайте создадим условия. Где мы что-то нарушили? Где-то мы с кем не так поздоровались? Здороваться будем, но мы никогда не нарушали, всегда уважали и уважаем интересы своего главного стратегического партнёра [имеет в виду Россию — прим. ред.]. Мы хотим, чтобы нас уважали. Мы что, какие-то чужеземцы? И не надо много денег вкладывать. Вот в наших странах. Да, надо вкладывать, миллиарды-миллиарды, которые можно… За короткий срок окупается во всех сферах. Ведь наши трудовые мигранты выезжают к вам, они работают, а так просто не зарабатывают. Они работают же».

В свою очередь, как пишет informburo.kz, Рахмон обратился к Путину, «чтобы не было политики к странам Центральной Азии как к бывшему Советскому союзу».

У каждой страны есть свои проблемы, вопросы, традиции и обычаи, сказал Рахмон.