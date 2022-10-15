Умер актер Робби Колтрейн, сыгравший Хагрида в фильме «Гарри Поттер»

CentralAsia (CA) - Актер Робби Колтрейн, сыгравший роль лесничего Рубеуса Хагрида в серии фильмов о Гарри Поттере, умер на 73-м году жизни, сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на его агентство WME.

«Робби был уникальным талантом. <...> Вероятно, его лучше всего запомнят на десятилетия вперед как Хагрида в фильмах о Гарри Поттере, роль, которая приносила радость как детям, так и взрослым по всему миру», — сказала его агент Белинда Райт.

О причине и обстоятельствах смерти шотландского актера она не сообщила.

В 2019 году The Sun писала, что Колтрейн оказался прикован к инвалидному креслу из-за сильных болей в ногах, вызванных остеоартритом. О своем диагнозе артист узнал в 2016 году.

«Робби уже много лет испытывает постоянную боль, его колену постоянно становится хуже. Из-за этого он не может ходить без посторонней помощи, и ему дали инвалидное кресло, пока он ждет специальной хирургической процедуры в США по восстановлению сустава», — говорил источник издания.

Робби Колтрейн — псевдоним актера, продюсера и сценариста Энтони Роберта Макмиллана. Он родился 30 марта 1950 года, в Рутерглене в Шотландии. Он окончил школу искусств Глазго, а затем педагогический колледж «Дом Морей» в Эдинбурге.

Его первое появление на экране произошло на канале ВВС в 1981 году в комедийном телесериале «Подъем восьмидесятых». После он также играл в комедийных скетчах и шоу.

Позднее Колтрейн начал получать роли и в кино, в том числе в фильмах «Флэш Гордон», «Прямой репортаж о смерти», «Стукач», «Абсолютные новички», а также принял участие в телесериале «Черная Гадюка». В 1990 году он сыграл одну из главных ролей жулика Чарли МакМануса в фильме «Монашки в бегах».

В середине 1990-х годов ему предложили роль русского мафиози, бывшего агента КГБ СССР Валентина Дмитриевича Жуковского в фильмах бондианы «Золотой глаз» и «И целого мира мало».

Наиболее известной ролью Колтрейна стали роль полувеликана Хагрида в фильмах о Гарри Поттере. Актер сыграл во всех восьми картинах этой серии.

Актер также три раза подряд получил приз BAFTA за лучшую мужскую роль за съемки в сериале «Метод Крекера» в 1994–1995 годах.