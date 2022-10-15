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Олаф Шольц встречал монгольского премьер-министра на площади Канцлерамта

CentralAsia (MNG) -  Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц официально принял премьер-министра Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай на площади Канцлерамта в Берлине.

В Берлине Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай встретили оркестром и ротой почетного караула Wachbataillon немецкой армии Бундесвера.

Премьер-министра Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай встретился вчера (14 октября) в Берлине с канцлером Германии Олафом Шольцем. Глава монгольского правительства был встречен почетным караулом и исполнением государственного гимна Монголии.

Двусторонние отношения и сотрудничество имеют большое значение для Монголии, поскольку Германия является главным партнером и третьим соседом в Европе.

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