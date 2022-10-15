Канцлер Германии надеется получить ключевое сырье из Монголии

// AP news

CentralAsia (MNG) - Монголия востребована из-за ее основных природных ресурсов, таких как медь и редкоземельные металлы.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в пятницу, что его страна хочет укрепить связи с Монголией, сославшись на богатство страны ключевыми товарами, такими как медь и редкоземельные металлы.

Выступая после встречи в Берлине с премьер-министром Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай, он сказал, что два лидера договорились «углублять, а также расширять сотрудничество между нашими двумя странами».

// AP news

Шольц сказал, что борьба с изменением климата и преобразование энергетического сектора будут в центре внимания встречи в Монголии в следующем году, добавив, что страна обладает «огромным потенциалом, когда речь идет о ветровой и солнечной энергии».

Тем временем Германия стремится заключить сделки по импорту большего количества товаров из не имеющей выхода к морю азиатской страны, чтобы уменьшить свою зависимость от таких стран, как Россия и Китай.

// AP news

«Монголия станет важным партнером для многих видов сырья в нашей стратегии диверсификации», — сказал Шольц, добавив, что теперь необходимо определить конкретные проекты и обеспечить правовую определенность для инвестиций.

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