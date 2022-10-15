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В Турции при взрыве в шахте погибли 28 человек

CentralAsia (CA) -  Не меньше 28 человек погибли, 20 пострадали при взрыве в шахте в Бартыне на севере Турции, сообщил министр здравоохранения Фахреттин Коджа в Twitter.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу ранее сообщал, что всего на шахте во время происшествия работали 110 человек.

Взрыв произошел вечером 14 октября на угольной шахте на глубине 300 метров. Были заблокированы 49 человек, передает AP. Президент Реджеп Тайип Эрдоган поручил главе МВД и министру природных ресурсов и энергетики контролировать спасательную операцию. По сообщениям государственных СМИ, глава государства планирует посетить место взрыва.

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