Александр Лукашенко встретился с Нурсултаном Назарбаевым в Астане

- Казахстан, политика
- 10:19, 15 октября 2022
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- Обновлено: 10:25, 15 октября 2022 Кыргызча
CentralAsia (KZ) - Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочего визита в Казахстан октября встретился с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Об этом сообщает пресс-служба белорусского президента.
Лукашенко приехал к Назарбаеву вечером. Они тепло приветствовали друг друга. Пообщались в домашней обстановке, обсудили жизненные вопросы, вспомнили важные события, в которых участвовали вместе в прошлые годы. Нурсултан Назарбаев подарил Александру Лукашенко альбом с совместными фотографиями.
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