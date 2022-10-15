Александр Лукашенко встретился с Нурсултаном Назарбаевым в Астане

CentralAsia (KZ) - Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочего визита в Казахстан октября встретился с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Об этом сообщает пресс-служба белорусского президента.

Лукашенко приехал к Назарбаеву вечером. Они тепло приветствовали друг друга. Пообщались в домашней обстановке, обсудили жизненные вопросы, вспомнили важные события, в которых участвовали вместе в прошлые годы. Нурсултан Назарбаев подарил Александру Лукашенко альбом с совместными фотографиями.

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