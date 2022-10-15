Численность населения Казахстана достигла 19,6 млн человек

CentralAsia (KZ) - Численность населения Казахстана к 1 сентября достигла 19 667 тыс. человек, увеличившись с начала года на 163,7 тыс. или 0,84%, сообщило бюро национальной статистики Казахстана.

Больше всего за первые восемь месяцев 2022 года население выросло в столице – здесь рост достиг 3,0%, в Алматы – 1,9%, в Мангистауской области – 1,86%, в Шымкенте – 1,65% и Алматинской области - 1,08%.

Население столицы к 1 сентября достигло 1 334,6 тыс. человек, Алматы – 2 141,5 тыс., Шымкента – 1 181,5 тыс.

В первые восемь месяцев рост населения отмечался в 14 из 20 регионов Казахстана.

В числе регионов с убывающим населением остаются Северо-Казахстанская область – население здесь сократилось на 0,71%, Костанайская область – на 0,39%, Восточно-Казахстанская область – на 0,28%, Абайская область – на 0,25%, Павлодарская область – на 0,22% и Карагандинская область – на 0,05%.

Минимальным остается рост в Акмолинской и Жетысуской областях – здесь он достиг 0,02% и Улытауской области – 0,08%.

При этом в одном регионе – Северо-Казахстанской области – по-прежнему отмечается естественная убыль населения, когда смертность превышает рождаемость.

В 16 из 20 регионов Казахстана продолжается миграционный отток. Миграционный прирост населения по-прежнему отмечается только в Мангистауской области, Шымкенте, Алматы и столице.

В целом сальдо миграции за январь-август в Казахстане вновь было отрицательным.

Городское население страны в эти месяцы выросло на 1,17% до 12 131 тыс. человек, сельское население – всего на 0,32% - до 7 536 тыс. человек. Доля городского населения в Казахстане составляет 61,7%, доля сельского населения - 38,3%.

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